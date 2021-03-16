Байден планирует крупнейшее с 1993 года повышение налогов в США

Американский президент Джо Байден запланировал крупнейшее с 1993 года повышение федеральных налогов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, повышение налоговой ставки должно помочь новой администрации реализовать масштабную экономическую программу, включающую борьбу с COVID-19.

Инициатива президента должна последовать за подписанием плана помощи экономики США - глава Штатов выделил $1,9 трлн. Новые меры будут более масштабными, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Министерстве финансов США обсуждают повышение ставки корпоративного налога 21 до 28% и отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью. Подоходный налог повысят и для граждан, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов. Рассмотрят и повышение налога на прирост капитала для имеющих не меньше $1 млн годового дохода.

Собеседники Bloomberg считают, что для администрации Байдена эти изменения являются возможностью не только профинансировать ключевые инициативы, но и доказать, что демократы выступают за справедливую налоговую политику и борьбу с неравенством. Налоговый план Байдена может привлечь в экономику $2,1 трлн.