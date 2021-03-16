Премьер-министр Эстонии заболела COVID-19

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заболела коронавирусом. Об этом политик рассказала на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сегодня тот день, когда я присоединилась к тем тысячам соотечественникам, которые получили положительный результат теста на коронавирус", - заявила Каллас.

По ее словам, она провела до этого 10 дней в самоизоляции после возможного контакта с заболевшим COVID-19.

"После выхода из изоляции сдала тест, результат был негативный, чувствовала себя превосходно", - добавила премьер Эстонии, подчеркнув, что старалась сократить личные контакты.

12 марта Эстонии стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19. Это произошло на фоне распространения в стране так называемого "британского штамма". С 11 марта в стране на месяц ввели локдаун.