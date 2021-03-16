В The Washington Post признали, что переврали слова Трампа

Представители издания The Washington Post признали, что переврали слова бывшего президента США Дональда Трампа в одной из публикаций, которая касалась содержания телефонного разговора о фальсификациях на выборах в штате Джорджия.

Как сообщает Day.Az, заявления бывшего американского лидера привел портал Daily Caller.

"Хотя я ценю то, что The Washington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой", - добавил экс-президент.

Тем не менее, Трамп поблагодарил издание за внесенные правки.

Газета ранее сопроводила статью от января 2021 года комментарием с признанием, что приписали Трампу слова, которые он не говорил. В новой версии были исправлены заголовок и цитаты.

Напомним, в начале марта Трамп впервые выступил с публичной речью после ухода из Белого дома. Во время съезда Республиканской партии он пояснил, что не намерен создавать новое политическое движение. Также он намекнул, что может побороться на выборах 2024 года.