Глава Минздрава Украины пригрозил введением карантина по всей стране

Глава Минздрава Украины пригрозил ввести карантин по всей стране, в случае, если половина украинских областей окажутся в "красной" зоне по COVID-19.

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в" красной "зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканале ICTV., передает Day.Az.

15 марта стало известно, что украинские ученые обнаружили "комбовирус" в Ивано-Франковской области. Отмечалось также, что они уже передали информацию о возможном появлении нового штамма COVID-19 в ВОЗ. Также известно, что ранее в Украине выявили случаи "тройного" заражения коронавирусом.

В настоящее время в Украине действует адаптивная модель с разными ограничениями в зависимости от эпидситуации в отдельно взятом регионе.