Великобританию обвинили в нарушении Brexit-сделки

Не успела Британия выйти из состава ЕС, как ее уже обвиняют в нарушении условий сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Брюсселе возмущены тем, что Лондон не ограничил поставки товаров в Северную Ирландию и обратился в Верховный суд.

Контроль над ввозом продукции - один из ключевых пунктов, который должен был вступить в силу еще 1 марта. Но премьер Борис Джонсон самолично продлил льготный период до октября.

Сослался на то, что иначе начнутся перебои с поставками. В ЕС потребовали от Лондона немедленно вернуться к соблюдению всех обязательств. В противном случае угрожают штрафами и введением пошлин на импорт британских товаров.