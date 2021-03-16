https://news.day.az/world/1325922.html Великобританию обвинили в нарушении Brexit-сделки - ВИДЕО
Великобританию обвинили в нарушении Brexit-сделки - ВИДЕО
Не успела Британия выйти из состава ЕС, как ее уже обвиняют в нарушении условий сделки.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Брюсселе возмущены тем, что Лондон не ограничил поставки товаров в Северную Ирландию и обратился в Верховный суд.
Контроль над ввозом продукции - один из ключевых пунктов, который должен был вступить в силу еще 1 марта. Но премьер Борис Джонсон самолично продлил льготный период до октября.
Сослался на то, что иначе начнутся перебои с поставками. В ЕС потребовали от Лондона немедленно вернуться к соблюдению всех обязательств. В противном случае угрожают штрафами и введением пошлин на импорт британских товаров.
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