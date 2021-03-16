https://news.day.az/world/1325932.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 97 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 97 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 97 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 61427.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 8380 человек.
Число зараженных коронавирусом в стране достигло 1763313. Состояние 3848 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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