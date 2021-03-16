https://news.day.az/world/1325940.html В США самолет упал на едущий автомобиль - ВИДЕО
В США самолет упал на едущий автомобиль - ВИДЕО
Во Флориде самолёт потерпел крушение и упал на машину, которая ехала по тихому спальному району.
Как передает Day.Az, видео кадры опубликовал телеграм-канал Mash.
Погибли два человека - те, что сидели в самолёте. В машине в это время находились взрослый с ребёнком, они госпитализированы. После крушения произошёл взрыв, огонь залил улицу, но других жертв пока нет.
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