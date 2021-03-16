В США самолет упал на едущий автомобиль

Во Флориде самолёт потерпел крушение и упал на машину, которая ехала по тихому спальному району.

Как передает Day.Az, видео кадры опубликовал телеграм-канал Mash.

Погибли два человека - те, что сидели в самолёте. В машине в это время находились взрослый с ребёнком, они госпитализированы. После крушения произошёл взрыв, огонь залил улицу, но других жертв пока нет.