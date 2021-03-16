Улицы российских городов ушли под воду из-за оттепели

Россия начинает уходить под воду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грандиозная оттепель превращает огромные сугробы, накопившиеся за зиму, в настоящие моря на улицах городов.

В Амурской области потоками размыло дорогу в городе Свободный. В Приморском районе Санкт-Петербурга машины не едут, а буквально плывут. Дорогу залило почти до самого тротуара. Коммунальщики пытаются осушить лужи, разгоняя воду тракторами.

В Иванове автомобилисты ищут брод, каждую секунду рискуя заглохнуть или схватить гидроудар. Тонут и улицы Нижнего Новгорода, а в Московском регионе дома превратились в острова - чтобы выбраться из подъезда, нужна лодка. Такие подтопления сбили с толку даже диких птиц. Вместо прудов утки ищут еду в лужах.