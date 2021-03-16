ООН осудила насилие в Мьянме

Свыше 130 человек погибли в Мьянме за 6 недель протестов. Наиболее кровопролитными оказались прошедшие выходные, когда спецчасти полиции стреляли на поражение, используя против манифестантов боевые пули.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, военная хунта совершила переворот 1-го февраля, сместив гражданское правительство и главу государства. Предлогом послужили якобы имевшиеся нарушения во время ноябрьских выборов и подсчета голосов.

Позднее избирком опроверг эти утверждения. В тюремном заключении находится и президент, и госсоветник страны Аун Сан Су Чжи.

Несколько высокопоставленных дипломатов в ранге послов или советников-посланников в ряде государств осудили военный переворот и стали невозвращенцами.

В ООН заявили о неприемлемости насилия. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН, сообщил на брифинге следующее: "В Мьянме, где мы увидели кровавое подавление выступлений, как нам сообщило бюро Верховного комиссара ООН по правам человека, были убиты по меньшей мере 138 человек, среди них женщины и дети. Мы решительно осуждаем кампанию насилия, развязанную против народа, мы обращаем внимание общественности на то, что в Мьянме нарушаются основные принципы международных конвенций, мы подчеркиваем, что подобное должно прекратиться"

Из Пекина сообщают, что власти КНР надеются, что в Мьянме примут меры для защиты безопасности китайских граждан и собственности страны. Это заявление прозвучало после сообщений о возможном вандализме и нападениях на китайские заводы, расположенные в государстве.

Протестующие обвиняют Пекин в поддержке переворота и хунты.

Китай, в свою очередь, проголосовал за заявление Совета Безопасности ООН, в документе говорится, что международное сообщество "решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов".