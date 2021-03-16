Протестующие в Ереване перекрыли один из крупных проспектов

Активисты движение "Освобождение" перекрыли проспект Комитаса в центре Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дорогу перегородили автомобили и скамейки, которые протестующие переместили на середину проспекта.

Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали активистов, перекрывших проспект Саят-Нова мусорными контейнерами в знак протеста против правительства.