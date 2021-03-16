https://news.day.az/world/1325962.html Протестующие в Ереване перекрыли один из крупных проспектов - ВИДЕО
Протестующие в Ереване перекрыли один из крупных проспектов - ВИДЕО
Активисты движение "Освобождение" перекрыли проспект Комитаса в центре Еревана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дорогу перегородили автомобили и скамейки, которые протестующие переместили на середину проспекта.
Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали активистов, перекрывших проспект Саят-Нова мусорными контейнерами в знак протеста против правительства.
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