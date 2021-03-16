Премьер Франции сообщил о третьей волне COVID-19 в стране

Во Франции началась третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления в Национальном собрании. Его слова приводит BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии", - заявил Кастекс.

Глава французского правительства подчеркнул, что новая волна характеризуется циркуляцией множества вариантов патогена.