https://news.day.az/world/1326034.html Премьер Франции сообщил о третьей волне COVID-19 в стране
Премьер Франции сообщил о третьей волне COVID-19 в стране
Во Франции началась третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления в Национальном собрании. Его слова приводит BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии", - заявил Кастекс.
Глава французского правительства подчеркнул, что новая волна характеризуется циркуляцией множества вариантов патогена.
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