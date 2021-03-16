Великобритания расширит свой ядерный арсенал

Великобритания увеличивает количество ядерных боеголовок в своем арсенале со 180 до 260, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На такой шаг британское правительство пошло после публикации обзора по безопасности, обороне и внешней политике премьер-министра Бориса Джонсона. В обзоре главным врагом Великобритании была названа Россия.

Еще в 2010 году Великобритания ограничила свой ядерный арсенал 180 боеголовками. В их числе межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

Джонсон отменил ограничение 2010 года и дал указание обновить и расширить арсенал до 260 боеголовок. Он аргументирует такой шаг тем, что изменилась концепция глобальной безопасности.

"Усиление глобальной конкуренции, вызовы международному порядку и распространение потенциально разрушительных технологий - все это угрозы стабильности", - заявил Джонсон.