Исландия разрешила въезд в страну привитым от коронавируса

Правительство Исландии приняло решение о свободном въезде в страну всех иностранных граждан, вакцинированных препаратами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики, опубликованном во вторник на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, теперь иностранцам, полностью привившимся сертифицированными ЕМА вакцинами, не требуется при въезде в Исландию соблюдать специальные ограничительные меры, включая карантин и прохождение тестирования. Ранее подобные исключения применялись лишь для граждан Европейского союза или государств - членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Вместе с тем, как указывается в пресс-релизе, свободный въезд в республику разрешается тем, кто сможет предоставить "убедительные доказательства" об уже перенесенной коронавирусной инфекции.

"Мир многое пережил за последние 12 месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возможности возобновления путешествий, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства. Решение применить льготы на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей текущей политики", - отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

"Наш опыт и данные на сегодняшний день очень убедительно указывают на то, что существует крайне небольшой риск заражения от людей, которые приобрели иммунитет против этого заболевания в результате вакцинации или предшествующего заражения. Когда люди защищены от одной и той же болезни с помощью одних и тех же вакцин, которые производятся одними и теми же компаниями, нет никаких медицинских причин проводить различие на основе места, где делается прививка", - подчеркнул главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон.

С 16 февраля при поездке в Исландию все путешественники должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. По прибытии в республику также необходимо пройти ПЦР-тестирование. Кроме того, необходимо соблюдение пятидневного карантина и повторная сдача теста. Данные меры не распространяются на вакцинированных и ранее инфицированных лиц.

В настоящее время, как уточнили в Минздраве Исландии, 30 человек находятся в изоляции с коронавирусной инфекцией, 24 пациента вынуждены соблюдать карантин в связи с подозрением на заражение. Госпитализированных из-за COVID-19 в стране нет.