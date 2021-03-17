https://news.day.az/world/1326095.html В России произошло землетрясение магнитудой 6,9
В России произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано во вторник у побережья Камчатки. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр находился в 337 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского (население около 187 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 57 км.
Информация о возможных разрушениях, пострадавших или угрозе цунами пока не поступала.
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