Трамп надеется, что Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что супруга принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться на пост главы американской администрации от демократов. Об этом бывший глава Белого дома заявил во вторник в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трампа попросили прокомментировать сообщения о том, что Маркл якобы рассматривает такую возможность и встречалась с представителями Демократической партии США. "Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь ее поклонником", - ответил Трамп. Республиканец ранее сообщил, что намерен принять окончательное решение о возможном участии в выборах позже.

Трамп напомнил о недавнем интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Он в связи с этим подчеркнул, что встречался с королевой Великобритании Елизаветой II. "Думаю, что королева - замечательный человек", - сказал республиканец.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл привлекло большой интерес общественности. В беседе с Уинфри герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями.