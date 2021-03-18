Принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью

Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры были "непродуктивными".

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CBS News.

По словам телеведущей канала CBS Гейл Кинг, принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили ей на выходных, что состоявшиеся разговоры не были продуктивными, при этом они отметили, что рады тому, что диалог с королевской семьей начался. Ведущая также сообщила, что королевская семья еще не общалась с самой Меган Маркл.

В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.

Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.