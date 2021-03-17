https://news.day.az/world/1326147.html В Грузии за сутки коронавирусом заразились 382 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 382 человека
За последние сутки в Грузии выявлено 382 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 7 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 276 067, число умерших выросло до 3 665.
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