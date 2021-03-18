НАТО нарастило военные расходы во время пандемии COVID

Несмотря на бушевавшую мире пандемию коронавируса, Североатлантический альянс (НАТО) лишь увеличил свои военные расходы - всего альянс потратил на военные цели более триллиона долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РБК, всего было истрачено $1,107 трлн, из этого больше половины пришлось на расходы США.

Примечательно, что военные расходы НАТО должны быть еще больше, так как по договору страны альянса должны пускать на военные нужды не менее 2 процентов ВВП, но соблюдают это правило далеко не все члены организации.

Первые три места по военным расходам занимают США (71%), Великобритания (6%), Германия и Франция (у каждой из стран по 5%).