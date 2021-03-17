https://news.day.az/world/1326185.html В России задержан сторонник ИГИЛ, планировавший совершить теракт
В России задержан сторонник ИГИЛ, планировавший совершить теракт
В Республике Адыгея РФ задержан сторонник ИГИЛ, планировавший совершить теракт.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Федеральная Служба безопасности (ФСБ).
Задержанный является гражданином одной из республик Центральной Азии. Он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.
В доме задержанного были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, флаг ИГИЛ.
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