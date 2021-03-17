В Грузии произошло вооруженное нападение на главный офис оппозиционной партии

На главный офис оппозиционной партии Единое национальное движение Грузии совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, нападение произошло несколько минут назад.

Согласно сообщению, вооруженный мужчина произвел пять выстрелов из своего автомобиля марки Toyota по плакату с изображением председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Сообщается, что во время вооруженного инцидента никто не пострадал.