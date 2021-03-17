В Иране за сутки заразились коронавирусом 7 802 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 65 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 61 492.

За последние сутки в Иране выявлено 7 802 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 1 771 115.

Состояние 3 859 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.