Власти Германии планируют продлить действующие в стране ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, до конца апреля. Об этом в среду сообщило интернет-издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

22 марта канцлер Германии Ангела Меркель, как ожидается, проведет встречу с премьер-министрами федеральных земель ФРГ, в ходе которой обсудит ситуацию с пандемией и дальнейшие шаги по ослаблению или сохранению действующих в стране мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По информации издания, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации локдаун, действующий в Германии до 28 марта, могут продлить еще на четыре недели.

Таким образом, как указывает Business Insider, федеральное правительство и главы регионов рассматривают возможность приостановки запланированного четвертого этапа введения послаблений. В частности, ранее власти Германии не исключали, что дальнейшие шаги по смягчению локдауна могли быть приняты при условии, если в течение семи дней число новых случаев заражения будет на уровне 50 на 100 тыс. жителей.

Такого рода послабления, как подчеркивает портал, подразумевали возобновление работы ресторанов с открытыми террасами, концертных залов и кинотеатров, а также возможность заниматься бесконтактными видами спорта в закрытых помещениях и контактными на открытом воздухе.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. При благоприятном развитии эпидемической ситуации уже в марте смогут открыться уличные террасы ресторанов, музеи и галереи.

Однако немецкие вирусологи делают неблагоприятные прогнозы. Согласно данным Института Роберта Коха, в ФРГ за все время пандемии число инфицированных достигло 2 594 764, умерли 73 905 пациентов. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта статистика вновь начала увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля.