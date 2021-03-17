Саркози вновь предстанет перед судом

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в растрате и махинациях во время президентской кампании 2012 года, сообщает Day.Az со ссылкой на FRANCE 24.

Отмечается, что он превысил бюджет неудавшейся кампании на 24 миллиона долларов - за счет неумеренного оформления митингов и встреч со сторонниками. Работникам штаба Саркози пришлось прибегнуть к финансовым махинациям с подставными счетами, чтобы компенсировать расходы.

Сам экс-президент заявил, что не знал о происходящем. Если его признают виновным, ему грозит до года тюремного заключения и штраф примерно в 4,5 тысячи долларов.

В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам заключения, два из которых - условные по делу о коррупции.

По этому делу проходят также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер. Все трое подозреваются в заключении "коррупционного пакта" в 2014 году, когда, как полагает следствие, Саркози получил секретную информацию от Азибера через Эрзога "в обмен на повышение".