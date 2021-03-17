https://news.day.az/world/1326355.html Протестующие в Ереване перекрыли улицы недалеко от резиденции Пашиняна - ВИДЕО
Протестующие в Ереване перекрыли улицы недалеко от резиденции Пашиняна - ВИДЕО
В Ереване вновь начались антиправительственные акции протеста.
Как передает Day.Az, участники так называемого "Движения за спасение Родины" заблокировали улицу Прошяна. В результате образовалась пробка вплоть до перекрёстка с улицей Демирчян.
Перекрывшие дороги кричат "Никол - предатель". Отметим, что акция протеста проходит недалеко от резиденции премьера Пашиняна.
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