Протестующие в Ереване перекрыли улицы недалеко от резиденции Пашиняна

В Ереване вновь начались антиправительственные акции протеста.

Как передает Day.Az, участники так называемого "Движения за спасение Родины" заблокировали улицу Прошяна. В результате образовалась пробка вплоть до перекрёстка с улицей Демирчян.

Перекрывшие дороги кричат "Никол - предатель". Отметим, что акция протеста проходит недалеко от резиденции премьера Пашиняна.