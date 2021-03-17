AstraZeneca поставит в ЕС в II квартале 70 млн доз вакцины вместо 180 млн

AstraZeneca в 2,5 раза сократила план поставок своей вакцины в страны ЕС во втором квартале - со 180 млн доз согласно контракту по предзаказу до 70 млн. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"AstraZeneca уведомила нас, что сможет поставить во втором квартале 70 млн доз вакцины, тогда как ее обязательства составляли 180 млн", - заявила фон дер Ляйен.