Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы

Неизвестные закрасили часть граффити уличного художника Бэнкси на стене заброшенной тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Independent.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спасается бегством, спускаясь по веревке, сделанной из простыней. Один ее конец перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка. Неизвестный закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами "Team Robbo" ("Команда Роббо").