В Китае запретили трансляцию премии "Оскар" из-за фильма о Гонконге

Власти Китая рекомендовали местным СМИ не показывать в прямом эфире церемонию вручения премии "Оскар" и уменьшить внимание к освещению наград, сообщает агентство Bloomberg.

Действия китайских властей связаны с тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года "Не разделяй" была номинирована на премию "Оскар" в категории "лучший документальный фильм". Ее снял норвежский видеожурналист Андерс Хаммер.

По данным Bloomberg, отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая направил местным СМИ руководство, согласно которому им следует упоминать только те награды, которые "не могли бы быть восприняты в КНР противоречиво".

На премию "Оскар" в этом году также номинирован фильм "Земля кочевников", который сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао. Она критиковала власти Китая в 2013 году в одном из своих интервью.

Напомним, 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.