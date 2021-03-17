https://news.day.az/world/1326386.html В Норвегии началась третья волна эпидемии коронавируса

В Норвегии началась третья волна эпидемии коронавируса

В мире, 17 марта 2021 17:55 215
В Норвегии началась третья волна эпидемии коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии вновь резко выросло, что свидетельствует о третьей волне эпидемии в королевстве. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава норвежского Минздрава Бент Хёйе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы ставим рекорды, которые никто не хочет ставить. Мы находимся в третьей волне", - сказал он.

Министр предупредил, что при дальнейшем ухудшении ситуации власти готовы еще больше ужесточить ограничительные меры.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 1 156 и достигло в среду 82 455. Показатель суточного прироста 17 марта - самый высокий за все время пандемии, впервые эта цифра превысила тысячу случаев. Предыдущий антирекорд был установлен в начале января - 930 случаев.

С начала эпидемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умер 641 человек. Протестированы на коронавирус более 4 млн жителей. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 450 тыс. человек, обе дозы - свыше 250 тыс.

С 25 января Норвегия ужесточила требования для въезда в страну. Теперь всем необходимо предъявлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который сделан не более чем за 24 часа до поездки. С 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований, что означает фактическое закрытие границы королевства почти для всех, кто там не проживает.

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