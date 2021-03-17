https://news.day.az/world/1326422.html Крупнейший пожар в Турции - горят 50 домов - ФОТО - ВИДЕО
Крупнейший пожар в Турции - горят 50 домов - ФОТО - ВИДЕО
В турецкой провинции Артвин горят 50 домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пожар, возникший в одном из домов, из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние строения.
На месте задействовано большое количество пожарных, спасателей и медиков.
Прилагаются усилия для предотвращения распространения огня.
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