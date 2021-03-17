Крупнейший пожар в Турции - горят 50 домов

В турецкой провинции Артвин горят 50 домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пожар, возникший в одном из домов, из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние строения.

На месте задействовано большое количество пожарных, спасателей и медиков.

Прилагаются усилия для предотвращения распространения огня.