Армения за годы независимости потеряла 700 тысяч человек

В начале 1992 года численность населения Армении составляла 3 миллиона 633,3 тысячи человек, а в четвертом квартале 2020-го - уже 2 миллиона 967,9 тысячи человек. Фактически, за 29 лет после обретения независимости (1991-2020 гг.), население Армении уменьшалось с каждым годом, кроме 2012 года (тогда прирост населения был 5,5 тысячи человек).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ключевые факторы демографического кризиса в стране - низкая рождаемость и миграция. За годы независимости из Армении больше выезжали, чем въезжали.

В 2020 году 90% выехавших из страны отправились в Россию. Из них в Армению спустя 3 или более месяцев вернулась лишь половина - 50,4%.

Другая причина убыли населения страны - низкая рождаемость. Если в 1991 году в Армении родились 77 тысяч детей, то в 2020-м на свет появились всего 36 448. Коэффициент рождаемости в стране - 1,7, то есть огромное количество семей не заводят даже второго ребенка.