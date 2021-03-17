https://news.day.az/world/1326461.html Армянский суд огорчил Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
Армянский суд огорчил Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
Судья по делу Оника Гаспаряна удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, в частности, применил временное удовлетворение требования истца и запретил назначать нового начальника Генштаба.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Это означает, что Оник Гаспарян продолжает занимать должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении до окончательного решения по иску, отмечают СМИ.
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