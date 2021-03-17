Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран - Киев и сбитый в январе прошлого года под Тегераном, был ошибочно принят за вражескую цель иранскими силами противовоздушной обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.

"Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", - говорится в документе, текст которого опубликовало в среду иранское агентство Tasnim.

Авторы отчета, в частности, отмечают, что причиной ошибки сил ПВО не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.

Через три дня Иран признал, что самолет был сбит их силами ПВО в результате "человеческой ошибки", поскольку был принят за крылатую ракету в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.

Позднее, опираясь на отчет Организации гражданской авиации Ирана, власти страны сообщили, что самолет был сбит с северного направления двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия, выпущенных из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1". В результате самолет начал стремительно терять высоту над жилым районом. Упав на землю, лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.