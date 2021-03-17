В ЕС ухудшилась ситуация с COVID-19

Ситуация с распространением нового коронавируса в Евросоюзе вновь ухудшается, страны сообщества должны нарастить темпы вакцинации, заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Она подчеркнула, что страны Евросоюза продолжают недополучать вакцины по заключенным в прошлом году контрактам с западными разработчиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в первом квартале ЕС рассчитывает получить порядка 100 млн доз вакцин вместо запланированных 166 млн. Впрочем, фон дер Ляйен выразила уверенность, что ситуация выправится во втором квартале. Она также отметила, что Еврокомиссия остается привержена своей цели обеспечить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу сентября.

Плохо, но будет лучше

"Если мы посмотрим на эпидемическую ситуацию [в ЕС], то она ухудшается. Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества. И мы знаем, что мы должны нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно", - заявила фон дер Ляйен.

По ее оценке, "начало вакцинации было трудным". "Это сложно обеспечить производство нужного объема вакцины до той стадии, когда все процессы стабильны и качество достигает необходимого уровня", - заявила глава Еврокомиссии.

"У нас есть хорошие новости, мы добились прогресса. Pfizer поставит в первом квартале 66 млн доз вакцины, что соответствует контракту, Moderna поставит 10 млн доз, что также соответствует ее обязательствам. Однако AstraZeneca, которая должна была поставить 90 млн доз, недопроизвела и недопоставила их, что болезненно замедлило темпы кампании вакцинации. Сначала она сократила объем поставок до 40, а сейчас наш прогноз, что она поставит только 30 млн доз в первом квартале, - заявила фон дер Ляйен. - Таким образом, мы сможем получить к концу марта около 100 млн доз вакцины".

Что касается второго квартала, она заверила, что поставки вакцины "обязательно увиличатся". По словам главы ЕК, с 1 апреля в ЕС начнет поставляться четвертая вакцина - производства американской компании Johnson & Johnson. Еврокомиссия ожидает получить от этой компании 55 млн доз вакцины с апреля по конец июня, причем в отличие от других вакцин она более проста в применении, так как требует для прививки только одной дозы.

Помимо этого фон дер Ляйен выразила уверенность, что Pfizer поставит в ЕС 200 млн доз, а Moderna - 35 млн. Однако с AsatraZeneca ситуация остается проблематичной - она готова поставить в ЕС лишь 70 млн доз, вместо законтрактованных 180 млн.

Таким образом во втором квартале ЕК ожидает получить 360 млн доз вакцин, которых должно быть достаточно для вакцинации чуть более 200 млн человек (с учетом вакцинации одной дозой Johnson & Joshnson).