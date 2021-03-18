Во Франции автомобиль сбил 18 велосипедистов

По меньшей мере 18 велосипедистов пострадали в результате наезда автомобиля на загородном шоссе в департаменте Луара в центральной Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Как сообщило в среду радио France Bleu, один из пострадавших в критическом состоянии был доставлен в больницу.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени (18:00 по Баку) на шоссе D108. Группа велосипедистов пересекала мост через шоссе D498 неподалеку от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, когда сзади к ним приблизился автомобиль и начал обгонять по встречной полосе. В этот момент водитель ехавшего навстречу автомобиля, опасаясь лобового столкновения, вывернул руль влево и сбил велосипедистов.

В этой группе, принадлежащей к местному спортивному клубу, было 14 несовершеннолетних и четыре взрослых сопровождающих. Наиболее серьезные повреждения получил 14-летний подросток, его доставили в больницу Сен-Этьена. Остальные получили менее серьезные травмы. Помощь врачей потребовалась также и водителю сбившего их автомобиля.