https://news.day.az/world/1326525.html Охвативший все село в Турции пожар потушен - ФОТО
Охвативший все село в Турции пожар потушен - ФОТО
Пожар, начавшийся в доме в деревне Дараичи в провинции Артвин в Турции из-за ветра, перекинулся на окружающие дома.
Пожар в селе Дараичи турецкой провинции Артвин был потушен ночью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Hürriyet", в результате пожара сгорело 60 домов, погибло около 30 голов крупного рогатого скота.
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