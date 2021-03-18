Охвативший все село в Турции пожар потушен

Пожар, начавшийся в доме в деревне Дараичи в провинции Артвин в Турции из-за ветра, перекинулся на окружающие дома.

Пожар в селе Дараичи турецкой провинции Артвин был потушен ночью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Hürriyet", в результате пожара сгорело 60 домов, погибло около 30 голов крупного рогатого скота.