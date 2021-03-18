https://news.day.az/world/1326538.html В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1 024 человека
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1 024 человека
Число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Армении достигло 181 165.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за минувшие сутки в Армении коронавирусом заразились еще 1 024 человека, умерли 19 человек.
Число умерших от коронавируса в Армении достигло 3301.
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