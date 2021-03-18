В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1 024 человека

Число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Армении достигло 181 165.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за минувшие сутки в Армении коронавирусом заразились еще 1 024 человека,  умерли 19 человек.

Число умерших от коронавируса в Армении достигло 3301.