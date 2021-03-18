В Грузии арестован человек, совершивший нападение на штаб оппозиционной партии

Задержан мужчина, совершивший нападение на штаб-квартиру грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Грузии.

Отмечается, что задержанный в результате расследования - 29-летний мужчина. При обыске в его квартире были обнаружены пистолет, боеприпасы и марихуана.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном приобретении, продаже и хранении огнестрельного оружия, порче чужого имущества.