Еврокомиссия представила проект COVID-паспортов

В Европе разрабатывают проекты по введению так называемых COVID-паспортов. Свой вариант представили в Еврокомиссии. Они предлагают вносить туда информацию о прививках от коронавирусой инфекции или о перенесенной болезни, а также отрицательном тесте на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отмечается на сайте ЕК, такие меры нужны, чтобы избежать дискриминации в отношении тех, кто не прошел процесс вакцинации. Известно, что документ будет представлен как в цифровом, так и в бумажном виде и будет содержать QR-код.

В ЕК подчеркивают, что информация в паспорте будет представлена на нескольких языках - на английском и на языке страны выдачи. Действие такого сертификата распространяется на всю территорию Европейского союза, а его выдача будет полностью бесплатной. Достоверность документа будет подтверждаться цифровой печатью.

"Сертификат - это возможность государствам-членам менять существующие ограничения на основании ситуации с общественным здравоохранением", - говорится в сообщении ЕК. Также отмечается, что проект будет представлен в Брюсселе уже в середине марта 2021 года.