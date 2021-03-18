Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран - Киев и сбитый в январе прошлого года под Тегераном, был ошибочно принят за вражескую цель иранскими силами противовоздушной обороны, говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.

"Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", - говорится в документе, текст которого опубликовало иранское агентство Tasnim.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, авторы отчета, в частности, отмечают, что причиной ошибки сил ПВО не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.