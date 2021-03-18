Пандемия в Европе: "Ситуация ухудшается"

По числу летальных исходов Апеннины в Старом Свете занимают второе после Британии место - за год пандемия унесла жизни свыше 103 тыс. итальянцев.

Год назад врачи Бергамо взывали о помощи. Ситуация в стационарах этого города Ломбардии после короткой передышки остается очень напряженной.

Тем временем в Брюсселе говорят о "третьей волне" заражений и о том, что "ситуация в сообществе ухудшается".

Вот что, в частности, заявила на пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Если мы взглянем на эпидемиологическую обстановку, то совершенно очевидно, что она выглядит очень тревожно. Мы видим штаммы, особенно "британский", мы видим, что поднимается гребень "третьей волны" заражений, и нам ясно, что требуется ускорить прививочную кампанию".

В Польше, как было заявлено главой минздрава страны, уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов.

Единственным выходом для властей стало распространение локдауна, действующего в настоящий момент в крупных городах, на всю территорию.

Карантин войдет в силу 20-го марта и продлится минимум до 9-го апреля.

Адам Недзельский, министр здравоохранения Польши: "Мы распространяем рестрикции на всю страну. В числе мер - ограничение работы торговых центров, закрытие кинотеатров, театров, музеев, обучение в младшей школе будет вестись дистанционно".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ситуация в Испании заставляет центральные власти продлевать ограничение на необязательные поездки из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, еще как минимум на 10 дней.

Семинедельный спад к регистрации новых инфицированных сменился подъемом числа выявленных заражений.

Парижский регион, где уровень заражений в два с лишним раза превышает определенный властями порог - 425 случаев на 100 тысяч человек против 200 случаев на 100 тысяч населения, сегодня вечером узнает, отправят ли его "под замок" только на выходные или на всю неделю.

Попытка эвакуации больных из отделений реанимации завершилась неудачей - против перевозки возражали и врачи, и родственники пациентов.

Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции: "Мы усилим кампанию выявления инфицированных - диагностика, предупреждение и изоляция вирусоносителей, и она будет действовать во всех департаментах этого региона. И, если потребуется, будет введен карантин".

Европа стала самой пострадавшей от пандемии частью света - за год тут вирусом заразились почти 37 миллионов человек, от вызванного инфекцией COVID-19 скончались свыше 866 с половиной тысяч пациентов.