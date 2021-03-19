В Великобритании назвали причину увеличения ядерного арсенала

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что решение о наращивании ядерного потенциала Великобритании связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне", - сказал он.

В качестве примера таких угроз министр привел Иран, КНДР и Россию. Он добавил, что Великобритания "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями".

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение властей Великобритании расширить ядерный арсенал страны может привести к подрыву международной стабильности.

До этого стало известно о намерении Лондона увеличить количество ядерных боеголовок в своем арсенале со 180 до 260.