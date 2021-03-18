Брюссель представил сертификат для путешествий по Евросоюзу

Пересекать границы внутри Евросоюза можно будет по предъявлению цифрового сертификата для путешествий. Брюссель предложил его учредить, чтобы отпускники могли поехать на курорты, а сезонные рабочие - на зарубежные фермы, не распространяя при этом по ЕС коронавирусную инфекцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, еврокомиссар по юстиции сообщил, что новый документ должен быть готов к лету:

"Будет очень важно восстанавливать свободное передвижение не только для туризма, но и для сбора урожая, для многих других целей,- сказал Дидье Рейндерс. - А когда пандемия закончится, мы это остановим, потому что нужно будет вернуться к нормальной свободе передвижения для всех граждан".

Этот новый паспорт будет выдаваться бесплатно в цифровом или бумажном формате и содержать включать следующую информацию о его обладателе:

- привит ли этот человек от коронавируса;

- прошёл ли он тест на Covid-19 с отрицательным результатом;

- перенёс ли он это заболевание.

На сертификате будет QR-код для обеспечения безопасности.

Еврокомиссия обязалась оказывать странам-членам техническую помощь в реализации этого проекта. Она стремится не допустить дискриминации людей, не получивших по какой-либо причине прививок. Для этого вакцинированным и невакцинированным гражданам будет разрешено выезжать за границу без принудительного помещения на карантин или тестирования по прибытии.

На этом особенно настаивали Греция, Испания и другие страны, сильно зависящие от туризма и не желающие отпугивать путешественников строгими правилами.

Тем временем, председатель Еврокомиссии подчеркнула важность продолжения и активизации кампании прививок связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в ЕС:

"Мы хотим надежных поставок вакцин, мы хотим увеличить количество контрактов, мы хотим видеть взаимность и соразмерность в экспорте, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы готовы использовать любой инструмент, который нам для этого нужен".

Она также напомнила, что фармацевтические компании Pfizer и Moderna соблюдают график поставок в ЕС, а AstraZeneka от него отстаёт.