В Европе рекордно обрушились продажи машин

Продажи легковых автомобилей в ЕС обрушились в феврале этого года на 19,3 процента в годовом выражении (до 771,5 тысячи машин), что стало рекордно низким показателем с 2013 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наименьший спад продемонстрировала Италия (минус 12,3 процента). На других рынках показатели были хуже: Германия (минус 19 процентов), Франция (минус 20,9 процента) и Испания (минус 38,4 процента).

С января по февраль продажи авто в ЕС снизились на 21,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего пострадала Испания, где продажи сократились почти вдвое (минус 44,6 процента), за ней следуют Германия (минус 25,1 процента) и Франция (минус 14,2 процента). Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в феврале упали в 2,2 раза в годовом выражении (до 96 машин). На спрос продолжают оказывать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.