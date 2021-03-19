https://news.day.az/world/1326643.html В Японии представили новую ракету-носитель
В Японии представили новую ракету-носитель
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, она была установлена на территории космодрома Танэгасима на юго-западе Японии.
В настоящий момент проводятся работы по заправке H-III топливом, в качестве которого используется жидкий водород, а также осуществляются соответствующие проверки.
Ожидается, что первый запуск новой ракеты-носителя может состояться в течение 2021 финансового года.
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