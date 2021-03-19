В Японии представили новую ракету-носитель

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, она была установлена на территории космодрома Танэгасима на юго-западе Японии.

В настоящий момент проводятся работы по заправке H-III топливом, в качестве которого используется жидкий водород, а также осуществляются соответствующие проверки.

Ожидается, что первый запуск новой ракеты-носителя может состояться в течение 2021 финансового года.