https://news.day.az/world/1326651.html В Армении назовут дату проведения внеочередных парламентских выборов
В Армении назовут дату проведения внеочередных парламентских выборов
Армянские власти объявят о сроках проведения досрочных выборов в парламент в течение ближайших дней. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам министр окружающей природы Романос Петросян.
"Власти в ближайшее время намерены пойти на внеочередные выборы. Об этом мы говорили не раз. Сегодня-завтра будет обнародовано решение", - сказал Петросян.
Он пояснил, что речь идет о конкретных сроках.
На вопрос, связано ли заявление с итогами предстоящей встречи Никола Пашиняна с главой ППА Гагиком Царукяном, Петросян отвечать не стал.
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