В Армении назовут дату проведения внеочередных парламентских выборов

Армянские власти объявят о сроках проведения досрочных выборов в парламент в течение ближайших дней. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам министр окружающей природы Романос Петросян.

"Власти в ближайшее время намерены пойти на внеочередные выборы. Об этом мы говорили не раз. Сегодня-завтра будет обнародовано решение", - сказал Петросян.

Он пояснил, что речь идет о конкретных сроках.

На вопрос, связано ли заявление с итогами предстоящей встречи Никола Пашиняна с главой ППА Гагиком Царукяном, Петросян отвечать не стал.