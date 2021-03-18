США выразили готовность обсуждать с Ираном обмен заключенными

Соединенные Штаты готовы обсуждать с иранскими властями вопросы обмена находящихся в заключении в США иранцев на осужденных в республике американцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

Ее попросили прокомментировать слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который вновь выступил с предложением обмена заключенными. "Мы всегда готовы к конструктивному сотрудничеству с Ираном. Мы приглашаем их присоединиться к нам за столом переговоров. И это лишь один из многих вопросов, которые мы хотели бы обсудить с Ираном, и мы открыты для этого", - отметила дипломат.

Ранее Зариф заявил, что у Тегерана нет причин для переговоров с США на данном этапе. По его словам, Иран хочет видеть скоординированные действия со стороны Вашингтона по возвращению к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

14 декабря 2020 года заместитель главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери заявил, что власти США удерживают около 15 иранских граждан, которых они обвиняют в попытке обхода американских санкций.

45-й президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава администрации США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.