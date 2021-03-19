https://news.day.az/world/1326654.html КНДР назвала условия для возобновления контактов с США
КНДР назвала условия для возобновления контактов с США
Власти КНДР заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джозефа Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство "Ренхап".
"КНДР заявляет, что не пойдёт на контакты с США, пока они не откажутся от враждебной политики", - говорится в сообщении.
Кроме того, КНДР отказывается вести переговоры до тех пор, пока сторонам не будут обеспечены равные условия.
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