КНДР назвала условия для возобновления контактов с США

Власти КНДР заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джозефа Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство "Ренхап".

"КНДР заявляет, что не пойдёт на контакты с США, пока они не откажутся от враждебной политики", - говорится в сообщении.

Кроме того, КНДР отказывается вести переговоры до тех пор, пока сторонам не будут обеспечены равные условия.