В Британии предупредили о снижении темпов вакцинации из-за нехватки препаратов

Темпы вакцинации населения в Великобритании снизятся в конце марта и начале апреля в связи с перебоями поставок препаратов от коронавируса.

Как заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок, складывающаяся ситуация не стала для властей неожиданностью, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Объемы поставляемых вакцин всегда то идут вверх, то снижаются. Несмотря ни на что, мы по-прежнему привержены цели предоставить возможность вакцинироваться всем желающим в возрасте старше 50 лет к середине апреля", - указал глава британского Минздрава.

Тем самым он прокомментировал письмо правительственной рабочей группы по вопросам вакцин в Национальную службу здравоохранения (NHS), в котором говорится о том, что страна с 29 марта столкнется со значительным сокращением еженедельных поставок препаратов.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в соответствии с планами правительства первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем.

На втором этапе программы вакцинации возможность сделать прививку получили все жители королевства старше 50 лет. Ранее власти полагали, что по завершении этой фазы число вакцинированных в стране превысит 30 млн к маю. В среду стало известно, что первая доза вакцины от коронавируса введена уже более 25 млн жителей Великобритании, которые составляют порядка 38% населения королевства, что является наивысшим показателем во всей Европе.

По данным вещательной корпорации BBC, перебои с поставками вакцин могут возникнуть в связи с "меньшим, чем ожидалось, количеством доступных [доз] препарата" британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Как отметили в NHS, перебои с поставками препаратов, которые уже наблюдались в конце февраля, могут отсрочить начало вакцинации жителей Великобритании младше 50 лет. На текущий момент в королевстве, помимо вакцины AstraZeneca, также применяют препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.