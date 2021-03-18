В Евросоюзе опасаются раскола после введения "ковидных паспортов"

Евросоюз показал новый паспорт, который должен получить каждый европеец вдобавок к уже имеющемуся. "Паспорт вакцинации" стал поводом для массовых опасений - не станут ли те, кто без прививок, людьми второго сорта?

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, документ будет существовать исключительно в цифровом виде.

"Он будет показывать, что человек либо был вакцинирован, либо недавно получил отрицательный тест на COVID-19, либо переболел и имеет антитела. К тому же, сертификат позволит нам сохранять самую важную информацию, которую мы будем взаимозасчитывать внутри Союза. А еще он позволит членам ЕС восстановить свободу передвижения, при этом безопасным образом", - заявила глава Еврокомиссии.

Прививка, таким образом, не ставится единственным и обязательным условием безграничного передвижения по ЕС. В обычное время привокзальные площади или аэропорты в Европе невозможно представить настолько пустынными. Зеленый "антиковидный паспорт" в преддверии летних каникул должен стать своеобразным пропуском в прежнюю жизнь.

И все же в туристических союзах опасаются, что отели и авиакомпании будут трактовать правила на свое усмотрение и отдавать предпочтение именно привитым путешественникам.

"Чем быстрее будет введен этот паспорт, тем лучше. Но это не должно привести к тому, что путешествовать могут только обладатели такого паспорта, потому что до лета не получиться привить всех людей, даже которые хотят получить вакцину. Нужно дать таким гражданам возможность путешествовать при наличии отрицательного теста на COVID-19", - считает представитель Немецкого туристического союза Торстен Шефер.

Вот и некоторые депутаты Европарламента задаются вопросом: не откроет ли этот паспорт путь к обязательной вакцинации, и не разделит ли еще больше Евросоюз?

"Если ЕС введут паспорта, то авиакомпании сделают это условием для полета, тем самым, свободе передвижения в ЕС будет конец. В связи с дебатами по вакцине, недавней ситуацией с AstraZeneca, а сейчас и Biotech и Pfizer, и многими побочными эффектами, мне кажется безответственно вводить обязательную вакцинацию. ЕС уверяют, что паспорт не имеет ничего общего с принуждением, но ведь всё к этому может привести", - считает член Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Николаус Фест.

В любом случае с отметкой о прививке может помочь только вакцина конкретных производителей - те, что одобрены на территории Европы. В случае скорой регистрации, в этом перечне может появится и российский "Спутник V", тем более, что после проблем с AstraZeneca, в разных странах проявляется не только интерес, но и спрос на него.

"Среди этих кандидатов, есть вакцина "Спутник V". Это, возможно, хорошая вакцина, потому что в России много хороших ученых, и нет причин в этом сомневаться. Уже была сказано, что на сегодняшний день есть определенные сложности по производству этой вакцины. Мы получаем много запросов по производству этой вакцины в Европе", - отмечает уполномоченный Еврокомиссии во внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Ввести новые правила Брюссель планирует до начала летних каникул, срок действия - до конца пандемии. Цифровой паспорт будет давать "зеленый свет" только гражданам Евросоюза и только внутри самого ЕС. Со всеми остальными, в том числе с Россией, пока сохранятся прежние въездные ограничения.