В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 89 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 89 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 61 581. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 7 530 человек. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 778 645.

Состояние 3 866 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.