https://news.day.az/world/1326693.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 89 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 89 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 89 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 61 581. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 7 530 человек. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 778 645.
Состояние 3 866 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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